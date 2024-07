Photovoltaik in Kamp-Lintfort Es gibt noch Fördermittel für den Klimaschutz

Die Stadt Kamp-Lintfort fördert weiterhin den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen und ermöglicht, Zuschüsse in Höhe von 300 Euro möglich. Mithilfe einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach können, so die Stadtverwaltung, Hausbesitzer einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten und parallel dazu den Wert ihrer Immobilie steigern. Auch bei den aktuell und voraussichtlich weiterhin sehr hohen Energiekosten sei jede Maßnahme zur Verbesserung des energetischen Gebäudezustands wichtig und sinnvoll, so die Stadt Kamp-Lintfort. Sie bietet Interessierten Unterstützung und diverse Beratungsangebote. Hierfür können Energieberatungsgutscheine in einer Höhe von bis zu 100 Euro beantragt werden. „Die Gutscheine helfen dabei, leichter in die Thematik Gebäude-Sanierung einzusteigen“, heißt es. Außerdem fördere die Stadt Investitionen für Begrünungen von Dächern und Fassaden sowie die Entsiegelung von Flächen. Durch die begrünten Dächer und Flächen werde die sommerliche Hitzebelastung in dicht besiedelten und stark versiegelten Stadtbereichen verringert, die kleinklimatischen Verhältnisse sowie die Staubbindung verbessert und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit erhöht. Zudem werde dem Insekten- und Artensterben entgegengewirkt. Durch die Verdunstungseffekte begrünter Dächer und Fassaden werde der Abfluss des Regenwassers zeitlich verzögert sowie verringert und damit ein Beitrag zur Entlastung von Kanalisation, Kläranlage und Vorflutern geleistet, erläutert die Stadt.