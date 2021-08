Kiesabbau in Kamp-Lintfort : „Es gibt keine konfliktfreien Auskiesungsflächen mehr“

René Schneider Foto: Christoph Reichwein (crei)

Interview Kamp-Lintfort René Schneider, SPD-Kreisvorsitzender aus Kamp-Lintfort, hält daran fest, dass die aktuelle Bedarfsermittlung für Sand und Kies im Land auf den Prüfstand muss. Im neuen Entwurf des Regionalplans weist der RVR am linken Niederrhein große Abgrabungsflächen aus.

Von Anja Katzke

Seit Bekanntwerden des Regionalplan-Entwurfs des Regionalverbandes Ruhr (RVR) mit neuen potenziellen Auskiesungsflächen am linken Niederrhein verhärten sich die Fronten. Der Grafschafter sprach mit dem SPD-Kreisvorsitzenden René Schneider über aktuelle Vorschläge der CDU im Kreis Wesel und die Kritik an seiner Partei.

Herr Schneider, Grundlage für die aktuelle Ausweisung von Kiesabgrabungsflächen ist der Landesentwicklungsplan. Nun wird der Vorwurf laut, dass dieser seinerzeit noch von der rot-grünen Landesregierung auf den Weg gebracht wurde. Die Klage des Kreises Wesel und der beteiligten Kommunen basiert aber im Wesentlichen auf der Frage der Bedarfsermittlung für Kies und Sand. Wie stellen Sie sich dazu?

René Schneider Das stimmt. Wir haben das Abgrabungsmonitoring damals eingeführt, um überhaupt mal eine Messlatte anzulegen. Davor herrschte Wild-West. Ziel der rot-grünen Landesregierung war es, objektive Kriterien zu finden. Das hat aber zu Bedarfen geführt, die einfach nur noch unglaublich sind. Es wurde im guten Glauben gehandelt, es besser zu machen. Wie sich herausgestellt hat, ist das Monitoring aber nicht gut, weil nur geguckt wird, was in den vergangenen drei Jahren abgebaut wurde. Das ist dann der Bedarf – egal, wo der Rohstoff hingeht. Die aktuelle Landesregierung hat 2019 die Chance, dies zu verbessern, leider vertan. Ich verstehe deshalb die Häme nicht, die jetzt in der Diskussion mitschwingt. Rot-Grün hat es mit der Bedarfsermittlung seinerzeit wenigstens versucht. Wenn die allseits als nicht ausreichend anerkannt wird, warum ändern sie CDU und FDP im Land dann nicht?

Die CDU schlägt vor, dass der Kreis Wesel aus dem RVR austritt. Was halten Sie davon?

Schneider Ich halte das für ein Ablenkungsmanöver. Der RVR liefert nur das, was das Land bestellt hat. Jede andere Planungsbehörde, die nach dem RVR die Vorgaben des Landes umsetzen müsste, kann gar nicht anders vorgehen und würde dasselbe Verfahren in Gang setzen. Die Ermittlung der Mengen bliebe die gleiche. Wem nutzt also diese Diskussion? Es gibt am Niederrhein keine konfliktfreien Auskiesungsflächen mehr. Vor diesem Probleme stünde bei einem Austritt aus dem RVR, der ohnehin erst in acht Jahren wirksam würde, auch die Bezirksregierung Düsseldorf. Die Behörde dort würde dann wahrscheinlich in Essen anrufen und sich den Regionalplan zuschicken lassen, um Arbeit zu sparen.

Die SPD in Wesel hat einen Tausch von Auskiesungsflächen ins Spiel gebracht. Könnte dies zum Beispiel den linken Niederrhein entlasten?