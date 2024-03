Ausbildung in Kamp-Lintfort „Erzieherin ist ein vielfältiger Beruf“

Der 35 Jahre Kamp-Lintforter ist auf dem Weg zum Erzieher. Er durchläuft die praxisintegrierte Ausbildung, kurz Pia, auf der Fachschule für Sozialpädagogik am Hermann-Gmeiner-Berufskolleg. In seinem praktischen Jahr arbeitet er in der Kita St. Marien in Kamp-Lintfort. „Bei Pia sind die Schülerinnen und Schüler zwei Tage an der Schule und drei Tage in der Praxis“, erläutert Meike Schöps, die die Fachschule mit rund 150 Schülern leitet, die im Kamp-Lintforter Schulzentrum liegt. „Insgesamt haben sie 2400 Stunden Unterricht und 1200 Stunden Praxis. Das sind genauso viele Stunden wie in der konsekutiven Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher. Die Stunden sind nur anders verteilt. In der konsekutiven Form haben Erzieherinnen und Erzieher in den ersten beiden Jahren einen höheren theoretischen Anteil, jeweils zwei Blockpraktika von acht Wochen. Im dritten Jahr haben sie einen höheren praktischen Anteil“, erklärte sie.