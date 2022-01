Ausbildung in Kamp-Lintfort : Die Pflegeschule bekommt einen Anbau

Ausbildung in Kamp-Lintfort

So sieht der Entwurf für den Erweiterungsbau aus. Die Verbundschule bietet 252 Ausbildungsplätze für den Beruf der Pflegefachleute. Foto: SBK

Kamp-Lintfort Die am Kamp-Lintforter St.-Bernhard-Hospital gegründete Krankenpflegeschule ist heute eine große „Verbundschule“ für Pflegeberufe in Trägerschaft des St. Josef Krankenhauses Moers, des Sankt Josef-Hospitals Xanten, des St.-Clemens-Hospitals Geldern und des St. Bernhard-Hospitals. Die Baukosten für die Erweiterung betragen 2,5 Millionen Euro.

Mittlerweile trägt die Schule den Namen „Katholische Bildungsakademie Niederrhein“ und bietet 252 Ausbildungsplätze für den Beruf der Pflegefachfrau und des Pflegefachmanns. Die praktische Ausbildung findet in den jeweiligen Häusern und kooperierenden Einrichtungen, wie ambulanten Pflegediensten oder Altenpflege-Einrichtungen, statt. Die Bauplanung sieht vor, dass das Schulgebäude zweigeschossig angebaut wird. Auf insgesamt 530 Quadratmetern entstehen dann im Erdgeschoss zwei weitere geräumige Klassenräume und ein neuer Bürobereich. Im Obergeschoss wird es zukünftig drei Gruppenräume geben, die durch Faltwände zu einem großen Multifunktionsraum umgestaltet werden können.

Im Zuge des Umbaus werden nicht nur die Unterrichtsräume, sondern auch die vorhandenen Sanitär- und Pausenräume modernisiert. Außerdem wird die Schulbibliothek erweitert. Den Anforderungen des Brandschutzes wird durch eine zusätzliche Außentreppe Rechnung getragen. Natürlich wird auch in die weitere digitale Ausstattung der Akademie investiert. Die Fertigstellung der umfangreichen Arbeiten ist für den Sommer 2023 geplant. Rund 2,5 Millionen Euro, davon etwa 1 Millionen Euro Fördergelder, sind für die Baumaßnahme vorgesehen.

„Der Umbau ist eine gute und wichtige Investition in die Zukunft“, ist sich Pflegedirektor Clemens Roeling mit den Pflegedirektionen der drei kooperierenden Krankenhäuser – Thomas Weyers (Moers), Thomas Denker (Geldern) und Mario Gerdes (Xanten) – einig. „Schließlich sichert die gemeinsame Ausbildungsstätte den Bedarf an zukünftigen Pflegefachkräften in den Kliniken“.