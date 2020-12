Digitale Bildung in Kamp-Lintfort : Erstes SchoolFabLab an der Unesco-Schule

Die Schüler präsentierten ihre Arbeit im neuen SchoolFabLab. Foto: Unesco-Schule Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Dass School-FabLabs in Sachen Berufswahl eine Orientierungshilfe sein können, bestätigten die Schüler, die den Gästen in den Technik-Räumen ihre Arbeit vom Design bis zum Produkt an PCs, 3D-Druckern, Lasercuttern, CNC-Fräsen und Schneideplottern präsentierten.

Die Unesco-Schule Kamp-Lintfort hat als erste allgemeinbildende Schule ein School FabLab eröffnet. Mit dem von Schule, Hochschule und Schulamt für den Kreis Wesel/Kompetenz­team NRW unterzeichneten „Letter of Intent“ ist die Gesamtschule nun „Teil eines internationalen Netzwerkes offener Werkstätten für digitale Fertigung“. In der Eröffnungsansprache betonte Sabine Kliemann als Vertreterin der Schulleitung, dass die Schule mit ihrem Angebot des Technik-Unterrichts von Jahrgangsstufe 5 bis zur Jahrgangsstufe 13 eine Besonderheit in der nordrhein-westfälischen Schullandschaft darstelle.

„Durch die AG und den regulären Technik-Unterricht richten Schüler ihren Blick auf zukunftsorientierte Berufsfelder, lernen durch Projektarbeit, in Teams zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und so Probleme zu lösen.“ Das Engagement der beteiligten Kollegen, Gerhard Mattissen und Huot Jansen, ohne die das Projekt nie zustande gekommen wäre, erwähnte Kliemann besonders. In Zusammenarbeit von Gerhard Mattissen und Marc Kohlen von der Hochschule Rhein-Waal entstand vor vier Jahren die AG Digitale Manufaktur, in der Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 an den Umgang mit digitaler Technik herangeführt werden.