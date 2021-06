Musik in Hoerstgen : Erstes Konzert nach langer Kulturpause mit Brahm und Co.

Hoerstgen Die Moerser Violinistin Natascha Lenhartz und Lucius Rühl, beide studierten unter anderem an der Folkwang-Hochschule in Essen, interpretieren im Gemeindesaal der Freien evangelischen Gemeinde Werke von Brahms, den Schumanns und Amanda Maier.

Nach einer langen Kulturpause kommen die Werke Brahms, Schuhmanns und Maiers am Samstag, 3.Juli, 20 Uhr, in der Freien evangelischen Gemeinde Hoerstgen, Molkereistraße 18 zur Aufführung. Die Werke werden interpretiert von der Moerser Violinistin Natascha Lenhartz und Lucius Rühl, beide studierten unter anderem an der Folkwang-Hochschule in Essen und sind Musikfreunden in der Region keine Unbekannten. Mit Violine und Klavier sollen die Zuhörer den Geist entdecken, der den drei Freunden auch damals gemeinsam war. In dem 60-minütigen Konzert kommt die h-moll-Sonate, der Geigerin Amanda Maier zum Vortrag. Sie ist ein wahrer Ohrenschmaus, und wurde auch von Brahms sehr geschätzt, teilen die Veranstalter mit.