Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Erster Kamper Abend gefällt den Besuchern

Kamp-Lintfort Schon am 25. Juli laden die Laga-Gastronomen wieder zur kulinarischen Auszeit in den Terrassengarten des Klosters Kamp ein. Die Landesgartenschau-GmbH ist mit der Resonanz zufrieden.

300 Gäste haben am Samstag den ersten Kamper Abend im Terrassengarten erlebt. Sie testeten verschiedene Weinsorten der Wein und Sekt GmbH E. Maria Gerhardt aus Bornheim sowie kleine Köstlichkeiten des Gartenschaugastronomen Polster Catering. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagt Andreas Iland, Prokurist der Landesgartenschau-GmbH. „Der Kamper Abend kommt sehr gut an und ist ein toller Wochenendausflug mit Freunden und Familie.“ Neben einer Auswahl an verschiedenen Weinen der Wein und Sekt GmbH E. Maria Gerhardt aus Bornheim, bot Gartenschaucaterer Polster in der Orangerie Flammkuchen, Frisches vom Grill und köstliche Paninis an. „Ich finde es schön, gerne mehr davon“, lautete das Fazit von Sabine Sommer, Besucherin des Kamper Abends. Ihr Bekannter Jürgen Tegler stimmte ihr zu: „Wir finden es sowieso schon klasse, dass die Gartenschau hier in unserer Heimatstadt Kamp-Lintfort, trotz Corona, stattfinden konnte. Eine solche Veranstaltung hier ist nicht nur schön für die Gartenschau, sondern auch ein Anziehungspunkt für Kamp-Lintfort.“ Das sahen die Gastronomen ebenso: „Der Kamper Abend ist bei unseren Gästen so gut angekommen, dass wir diesen gerne an drei weiteren Terminen wiederholen möchten“, kündigt Katrin Johst, Geschäftsführerin von Polster Catering an. Am 25. Juli sowie 8. und 22. August, jeweils von 18 bis 22 Uhr, können alle Gartenschaufans und Weinliebhaber erneut eine kulinarische Auszeit vor historischer Kulisse genießen.