Geschichte in Kamp-Lintfort : Erster Gemeinderat tagte am 12. Februar 1946

Kamp-Lintfort Die Stadtverwaltung möchte die Geschichte während der NS-Zeit bis zum Ende des Krieges aufarbeiten und sucht Erinnerungen, aber auch Fotos aus der Zeit, die das Leben in Kamp-Lintfort beschreiben.

(RP) Am 12. Februar vor 75 Jahren eröffnete Oberstleutnant Hardie von der britischen Militärregierung im Lokal Ernst Holland an der Friedrichstraße 16 die konstituierende Sitzung des Kamp-Lintforter Gemeinderats. Zuvor hatten Vertreter von CDU, SPD und KPD 28 Mitglieder vorgeschlagen, die von der Besatzungsmacht bestätigt werden mussten. Die Sitzverteilung orientierte sich an den Kommunalwahlergebnissen aus dem Jahre 1929.

Beim neuen Gemeinderat handelte es sich also noch nicht um ein demokratisch gewähltes Gremium – dennoch markiert dieses Ereignis einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Wiedereinführung der Demokratie und der gemeindlichen Selbstverwaltung in Kamp-Lintfort, da die Beschlussfassungen aller Gemeindeangelegenheiten nun, fast ein Jahr nach Ende der Kampfhandlungen, wieder dem Gemeinderat oblagen.

Es gibt (außer der zeitlichen Eingrenzung) keine thematische Begrenzung. Alles, was Zeitzeugen erzählenswert erscheint, ist herzlich willkommen. Da es naturgemäß immer weniger Zeitzeugen gibt, gilt es, die Erinnerung an die NS-Zeit und den Neubeginn ab 1945 wachzuhalten.

Die schriftlichen Erinnerungen können per Post oder per E-Mail an das Stadtarchiv der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintort oder per E-Mail an den Kamp-Lintforter Stadtarchivar martin.klueners@kamp-lintfort.de geschickt werden.