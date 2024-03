Asdonkshof in Kamp-Lintfort Erste H2-Tankstelle im Kreis Wesel?

Im Anschluss an die Vorträge hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich auf einem Markt der Möglichkeiten über H 2 -Fahrzeuge und Tankstellen-Technik zu informieren. Landrat Ingo Brohl erklärte: „Wir sind im Kreis Wesel an einem Punkt, an dem wir durch das vielfältige und breit gefächerte Engagement der Unternehmen beim Thema Wasserstoff vom Reden ins Handeln kommen. Ich freue mich sehr über die Planung der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG am Standort Asdonkshof in Kamp-Lintfort die erste H 2 -Tankstelle im Kreis Wesel zu betreiben. Durch diesen ersten sichtbaren Schritt zum Ausbau der H 2 -Verkehrsinfrastruktur leistet der Kreis einen wichtigen Beitrag zur Zukunft der Mobilität.“