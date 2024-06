Soziale Aktion in Kamp-Lintfort Erste Plauderbank steht vor der Mediathek

Ab dem 2. Juli steht nun auch in Kamp-Lintfort eine Plauderbank. Jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr soll die Bank im Außenbereich der Mediathek an der Freiherr-vom-Stein-Straße 26 eine Plattform für soziale Interaktion und Beratung in der Gemeinde schaffen, die Begegnungen zwischen den Bürgern fördern und einen Informationsaustausch auf lockere Weise ermöglichen, teilt die Stadt mit.