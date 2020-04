Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Eröffnung des Geländes der Landesgartenschau wird auf den 5. Mai verschoben

Ein Spaziergang durch den zukünftigen Stadtpark soll unter Corona-Bedingungen soll am Montag möglich sein.

Kamp-Lintfort Eine Eröffnung der Landesgartenschau kann wegen der COVID-19-Pandemie nach wie vor nicht erfolgen. Das teilten Stadt Kamp-Lintforrt und Landesgartenschau-GmbH am Freitag mit. In Abstimmung mit dem Umwelt- und Gesundheitsministerium sei es aber möglich, den jetzt fertiggestellten Zechenpark, der als Stadtpark ohnehin dauerhaft der Kamp-Lintforter Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden sollte, am Montag zu besichtigen.

Ähnlich wie in anderen Stadtparks auch, soll ein Spaziergang unter Corona-Bedingungen im Parkteil des Zechenparks am Montag, den 20., Mittwoch, 22. und Freitag, 24. April. zwischen 11 und 19 Uhr auf einem festgelegten Rundweg jeweils einer begrenzten Personenzahl einen kurzen Einblick in den Zechenpark ermöglichen. Die Einrichtungen der Landesgartenschau auf dem Gelände bleiben geschlossen. Das sind insbesondere der Tierpark KALISTO, alle Spielplätze, das Zentrum für Bergbautradition, das Green FAB Lab, die Blumenhalle, der Gärtnermarkt, die Auffahrt auf den Förderturm und die Ausstellungsgärten. Die Gastronomie bleibt ebenfalls geschlossen, Veranstaltungen finden nicht statt.

Alle Auflagen und insbesondere die Abstandsregelungen werden durch LaGa-Personal und städtisches Personal kontrolliert, sodass die Sicherheit für alle Besucher gewährleistet ist. Die Gärten am Kloster Kamp sind nicht begehbar und bleiben bis zum 5. Mai geschlossen. Wenn die Erfahrungen mit diesen Spaziergängen positiv sind, könnten weitere in der darauffolgenden Woche stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Spaziergang durch den Park ist kostenfrei.