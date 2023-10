Pfarrer Joachim Bruhne segnete Kinder mit Weihwasser Großer Andrang beim Erntedankfest auf dem Hoogenhof

Kamp-Lintfort · Die Gemeinde St. Josef hat in der Saalhoffer Reithalle gefeiert. Pfarrer Joachim Bruhne betonte dabei die Dankbarkeit für ausreichende Nahrung und segnete Erntegaben. Was den Besuchern am wichtigsten war.

09.10.2023, 16:30 Uhr

Zum Erntedankfest auf dem Hoogenhof kamen viele Kinder mit ihren Familien. Pfarrer Joachim Bruhne segnete sie. Foto: Norbert Prümen

(lang) Bereits zum 15. Mal hat die Kamp-Lintforter Gemeinde St. Josef am vergangenen Samstag ihren alljährlichen Erntedank-Gottesdienst auf dem Saalhoffer Hoogenhof gefeiert. Rund 800 Gemeindemitglieder waren dazu in die dortige Reithalle gekommen, darunter Vertreter aller fünf örtlichen Schützenbruderschaften und eine mehrköpfige Abordnung der „Fördergemeinschaft für Bergmannstradition linker Niederrhein“, sowie zahlreiche Kinder der fünf katholischen Kamp-Lintforter Kindertagesstätten mit ihren Eltern und Erzieherinnen. Ausgerichtet hatte den traditionellen Gottesdienst wie schon in den letzten Jahren die Saalhoffer St. Michaels Schützenbruderschaft. Der Gottesdienst begann vor dem mit zahlreichen bunten Feldfrüchten und Blumen geschmückten Altar mit einer kurzen Begrüßungsrede des St. Michael Ehrenbrudermeisters Dieter Dormann und einer Eingangsmusik der örtlichen Jagdhornbläser. Anschließend begrüßte Pfarrer Joachim Bruhne seine Gemeindemitglieder mit den Worten: „Wir wollen heute dankbar sein, dass wir in diesem Jahr wieder genug zu essen hatten. Macht euch keine Sorgen. Gott weiß, was ihr braucht“, sagte er und empfing danach die oben bereits erwähnten Kita-Kinder. Die hatten zu diesem Anlass als Ernetedankgaben neben Früchten und Blumen auch verschiedene, ihnen liebe Spielzeuge wie kleine Autos, Bälle und sogar ein kleines Lego-Häuschen aus ihren Kindergärten mitgebracht. „Was gefällt euch denn an den Sachen?“, wollte die Pastoralreferentin der St.-Josef-Gemeinde Stephanie Dormann von den Kleinen wissen. „Im Chor singen“, lautete eine Antwort. „Meine Freundin besuchen“, eine andere. Pfarrer Bruhne antwortete: „Heute hier mit allen Erntedank feiern.“ Dabei halfen die Kinder fleißig mit, indem sie und ihre Erzieherinnen einstudierte Lieder sangen und sich zum Gebet vor dem Altar versammelten, wo sie von Pfarrer Bruhne mit Weihwasser gesegnet wurden. Der Gottesdienst endete schließlich mit der Vergabe des Abendmahls. Dem folgte der Ausmarsch der Bruderschaften unter den Klängen der „Glück-auf“-Hymne. Damit begann der gesellige Teil der diesjährigen Saalhoffer Erntedank-Veranstaltung. Dazu gehörte ein feierliches Fahnenschwenken von zwölf Jungschützen der St. Michael Bruderschaft, und ein ausgiebiges Angebot an deftigen Grillspezialitäten und selbst gebackenen Kuchen. Am wichtigsten aber war wohl allen, wie es eine Besucherin formulierte, „dass wir bei dieser Gelegenheit mal wieder gemütlich beisammen sitzen können!“

(lang)