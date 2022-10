Streit um Sondermülldeponie in Kamp-Lintfort : Eyller Berg – Erneute Klage des Betreibers

Kamp-Lintfort Der Landtagsabgeordnete René Schneider sieht Landes- und Bezirksregierung in der Pflicht, den Vergleich zum Deponie-Ende durchzusetzen. Was die Klage der Betreiber erreichen soll.

Der SPD-Landtagsabgeordnete aus Kamp-Lintfort ist stinksauer. Er zeigt sich am Montag in einer Preseerklärung übezeugt, dass der Betreiber der Mülldeponie Eyller Berg mit der Klage den Weiterbetrieb der Deponie über den 31. Dezember hinaus erzwingen wolle. „Alle Beteiligten haben einen gerichtlichen Vergleich akzeptiert, der Anwohnern und Stadt einiges abverlangt hat“, teilt der Abgeordnete mit. Dafür sei im Gegenzug klar gewesen, dass Ende des Jahres Schluss sein werde.

Das sagt Bürgermeister Landscheidt „Die Klage der Deponiebetreiber mit dem Ziel des Weiterbetriebs der Giftdeponie ist ein Skandal. Jetzt zeigt sich, dass unsere Kritik an dem Vergleich mehr als berechtigt und das damalige Einknicken des Landes offensichtlich völlig verfehlt war. Wir erwarten jetzt von der Bezirksregierung und dem Land, dass sie alle rechtlichen und aufsichtsmäßigen Register ziehen, um diesem Treiben der EBA (Eyller Berg Abfallgesellschaft) Einhalt zu gebieten. Schlimm genug, dass wir als betroffene Kommune nicht informiert werden. Ich gehe davon aus, dass sich gegen den Weiterbetrieb, wenn es so kommen sollte, massiver Widerstand formiert.“

„Nun will der Betreiber gerichtlich erreichen, dass das Geschäft mit dem Müll in die Verlängerung gehen darf“, ärgert sich Schneider. Wie aus der unserer Redaktion vorliegenden Antwort der Landesregierung auf die Anfrage des SPD-Abgeordneten hervorgeht, haben die Betreiber durch ihre Prozessbevollmächtigten am 12. Juli dieses Jahres die Verlängerung der Ablagerungsphase bis zum 31. Dezember 2023 anzeigen lassen. Zur Begründung hätten sich die Betreiber auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 2. Juni 2022 berufen. Diesem Ansinnen sei mit dem Bescheid der Bezirksregierung im Juli entgegengetreten worden. Darin habe man der Eyller Berg Abfallgesellschaft mitgeteilt, dass die Verlängerung der Ablagerungsphase grundsätzlich einer Genehmigung bedürfe und somit nicht anzeigefähig sei, darüberhinaus dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof nicht einschlägig sei. Dem Betreiber sei außerdem mitgeteilt worden, dass eine Genehmigung aufgrund der entgegenstehenden Regelungen im Prozessvergleich nicht erteilt werden könne. Gegen diesen Bescheid habe das in Kamp-Lintfort ansässige Unternehmen Klage erhoben.