Kabarett in Kamp-Lintfort : Revue durch ein Jahrhundert Frauenrechte

Sängerin Gisela Marx und Dorrit Bauerecker am Piano. Foto: Christoph Reichwein (crei)

KAMP-LINTFORT 100 Jahre Frauenrechte bestimmen den diesjährigen Frauentag. Eine wechselvolle Geschichte und noch keine Ende in Sicht, so das Fazit, das Sängerin Gisela Marx, musikalisch begleitet von Dorrit Bauerecker, zieht.

Im Diesterweg-Forum in Kamp-Lintfort schärfte das „GenerationenKomplott“ mit Liedern, Gedichten, Zeitdokumenten und Alltagsgeschichten den Blick für den Kampf der Frauen in Sachen Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, erinnerte an Errungenschaften wie auch an die Rückschläge in den verschiedenen Epochen. Mit dem Slogan von 1912 „Brot und Rosen“ und Zeilen wie „Und wenn das Leben mehr ist als Arbeit, Schweiß und Bauch“ gibt Marx den Ton vor.

Im Parforce-Ritt in wechselndem Outfit jagt sie durch die Zeit, zieht in den jeweiligen Epochen Zwischenbilanzen. Sie spiegelt mit ihrer beeindruckenden Verwandlungsfähigkeit den Zeitgeist wider, schlüpft in die Rollen von Frauenrechtlerinnen, schrammt am Volksempfänger vorbei, schlüpft in den Hauskittel der Nachkriegszeit. Sie lässt im Kampf um die Menschenrechte erste Wegbereiterinnen wie die Schriftstellerin Hedwig Dohm, die Juristin Anita Augsburg und die Politikerin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin zu Wort kommen. Den Müttern des Grundgesetzes räumt sie gebührenden Platz ein. Humorvolle Moderationen, prägnante Originaltexte und Zeitdokumente wechseln sich ab.