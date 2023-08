Lesung in Kamp-Lintfort Erinnerungen an den Moorsoldaten-Dichter

Diese Lesung in ihrer Dichte und Komplexität dürfte dem Publikum lange in Erinnerung bleiben. In der Kamp-Lintforter Mediathek drehte sich einen Abend lang das Geschehen um das Widerstandslied „Die Moorsoldaten“ und das Leben seines Verfassers, Johann Esser. Der Verein Lesart und der Moerser Verein „Erinnern für die Zukunft“ hatten dazu eingeladen.