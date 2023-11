Im Kamp-Lintforter Niersenbruch Erfolgreicher Martinszug unter neuer Leitung

Kamp-Lintfort · Erstmals organisierte ein Verein den Umzug durch den Niersenbruch. Es ist der älteste und größte in Kamp-Lintfort. Höhepunkt waren die Mantelteilung und ein Feuerwerk. In drei Jahren feiert der Umzug seinen 100. Geburtstag. Was für das kommende Jahr geplant ist.

05.11.2023, 14:30 Uhr

Viele Kinder zogen mit ihren bunten Laternen durch den Niersenbruch. St. Martin ritt auf dem Pferd vorweg. Foto: Norbert Prümen

Tanja Lechsner ist am vergangenen Samstag gerne als Sankt Martin durch den Niersenbruch geritten. Eine Sache war diesmal aber anders: 2022 hatte die Sebastianus-Bruderschaft Camperbruch noch den Martinzug organisiert, diesmal war es das Martinskomitee Niersenbruch. Dieses wurde Anfang des Jahres gegründet, nachdem die Bruderschaft sich nach dem Martinszug 2022 aufgelöst hatte.