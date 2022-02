Staffelübergabe in Kamp-Lintfort : Er leitet ab Juni 2022 die Stadtwerke

Kamp-Lintfort Frank Rattmann tritt am 1. Juni die Nachfolge des langjährigen Stadtwerke-Geschäftsführers Andreas Kaudelka an. Rattmann ist seit mehr als 20 Jahren für den Energieversorger tätig. Andreas Kaudelka geht in den Ruhestand.

Andreas Kaudelka, seit 2011 Geschäftsführer der Stadtwerke Kamp-Lintfort, geht zum 1. Juni in den wohlverdienten Ruhestand. Am Dienstag stellte die Gesellschafterversammlung die Weichen für die zukünftige Entwicklung des Energieversorgers. Auf Empfehlung des Aufsichtsrats wurde Frank Rattmann aus Straelen einstimmig zum neuen Geschäftsführer bestellt. Der Führungswechsel erfolgt in einer für die Energie- und Wasserwirtschaft herausfordernden Zeit. Zuletzt enorme Preissteigerungen für Strom und Gas und Turbulenzen an den Energiebörsen fordern auch die Versorger in den Städten und Gemeinden. Die beiden Gesellschafter der Stadtwerke Kamp-Lintfort, Stadt und Westenergie, sind überzeugt, mit Frank Rattmann den besten Nachfolger für den langjährigen Geschäftsführer Andreas Kaudelka gefunden zu haben.

Frank Rattmann kennt die Kamp-Lintforter Stadtwerke seit mehr als 20 Jahren aus der Innensicht. Der heute 54-Jährige startete seine Laufbahn im Jahr 2000 als kaufmännischer Leiter bei dem Energieversorger. Zuvor hatte er Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt, ein Studium der Betriebswirtschaft absolviert und ist darüber hinaus IHK-geprüfter Bilanzbuchhalter. Bereits 2004 wurde dem Vater zweier Söhnen Prokura für die Stadtwerke erteilt. Seit der Bündelung der Fernwärmeaktivitäten in der Hochschulstadt im Jahr 2009 ist Frank Rattmann in Personalunion kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwärme Kamp-Lintfort, einer 100-prozentigen Tochter der Stadtwerke. „Ich bin im Haus für die administrativen und verwaltenden Aufgaben zuständig“, erklärte Frank Rattmann nach einer gemeinsamen Tagung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am Dienstag in Wellings Parkhotel. Er hat nicht nur die aktuelle Situation auf dem Versorgungsmarkt im Blick. Die Stadtwerke seien, sagt er dazu, in der Preispolitik mit Augenmaß unterwegs und versuchten, auch weiterhin beim Einkauf gute Preise für die Kamp-Lintforter Bürger herauszuholen. Ein weiteres wichtiges Thema ist für ihn aber auch der Netzausbau, den er weiter vorantreiben möchte. Auch die E-Mobilität steht auf seiner Prioritätenliste: „Sie muss ausgebaut werden. Es gibt zu wenige Ladestationen“, betont der designierte Stadtwerke-Geschäftsführer. Klimawandel, Mobilität, Digitalisierung und die Energiewende würden auch in den nächsten Jahren die wichtigen Themen in der Versorgungswirtschaft sein. „Frank Rattmann verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der Energie- und Wasserwirtschaft und ist durch seine langjährige Tätigkeit in Kamp-Lintfort stark in unserer Stadt verankert. Er steht für Kontinuität in der Führung der einzelnen Geschäftsfelder unseres städtischen Querverbundunternehmens“, betonte Bürgermeister Christoph Landscheidt in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates. Gerd Mittich, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender für den Mitgesellschafter Westenergie, lobte Rattmann als einen bodenständigen Menschen, der Zugang zu seinen Mitarbeitern habe. Und mit Andreas Kaudelka gehe ein Geschäftsführer, der über Jahrzehnte den Weg der Stadtwerke begleitet und positiv befördert habe. Er werde in ein paar Monaten ein wirtschaftlich gesundes und erfolgreiches Unternehmen an seinen Nachfolger übergeben können. Kaudelka, der in diesem Jahr 66 Jahre alt wird, möchte sich im Ruhestand mehr seinen Enkelkindern und seinen Hobbys widmen. Das Radfahren gehört unter anderem dazu. Den Fördervereinen von Hochschule Rhein-Waal und Laga will er aber weiterhin die Treue halten.