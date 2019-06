Ehrenamt in Kamp-Lintfort : Engagement-Börse auf dem Prinzenplatz

Ehrenamt in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Vereine, Organisationen und Institutionen informieren am 27. Juni über ehrenamtliches Engagement.

Die Freiwilligenbörse Kali Aktiv veranstaltet am Donnerstag, 27. Juni, von 16 bis 19 Uhr auf dem Prinzenplatz eine Engagementbörse für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Zahlreiche Vereine und Organisationen werden sich auf einem Markt der Möglichkeiten vorstellen und laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich unverbindlich über das Ehrenamt und die Arbeit der Akteure zu informieren.

An der Börse werden teilnehmen: Kali Aktiv, Lintforter Turnverein, Peter-Janßen-Haus, Geistliches und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp, Grafschafter Diakonie, Awo-Kreisverband Wesel, Koordinierungsstelle Ehrenamt und Awo-Betreuungsverein, Awo-Seniorenzentrum, Quartiersbüro Stadtmitte, Zukunftswerkstatt, die Anlaufstelle für ältere Menschen / Geisbruch, Verein zur Förderung des Fairen Handel(n)s am Niederrhein, städtische Tageseinrichtung Bunte Welt, Unesco-Schule, das Friederike-Fliedner-Haus, Verein Niederrhein, Evangelische Kirchengemeinde Lintfort, Förderverein Christuskirche, KaLi 50 plus Geisbruch, städtische Feuerwehr Kamp-Lintfort, LesArt Kamp-Lintfort, Freie Radler Niederrhein, Deutsches Rote Kreuz, Mosaik Kultur- und Bildungsverein, Tierschutzverein Kamp-Lintfort und Hospizdienst.