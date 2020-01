Geschäftsaufgabe : Eltern-Kind-Café sucht Nachfolger

Kamp-Lintfort Das Café von Saliha Chibani hat Eltern und Kindern aus Kamp-Lintfort einen Raum gegeben. Die Besitzerin will nun jedoch ihren Laden aus persönlichen Gründen abgeben. Ein Nachfolger hat sich bisher noch nicht gefunden.

Vergangenes Jahr im September hat es zum ersten Mal seine Tür geöffnet und gleich eine Lücke gefüllt: Das erste Kamp-Lintforter Eltern-Kind-Café „KaliMero“ in der Moerser Straße 277. Doch jetzt wird es voraussichtlich schon bald wieder zumachen. Es sei denn, die Gründerin und Betreiberin Saliha Chibani findet in der nächsten Zeit jemanden, der das Café übernimmt.

Sie habe damals ihren kleinen Sohn mitnehmen können und viele gleichgesinnte Mütter kennengelernt: „Hier bei uns durften sie sogar ungestört ihre Babys stillen, was nicht in vielen Cafés in der Stadt erlaubt ist.“ So etwas hatte ihrer Ansicht nach in Kamp-Lintfort bisher gefehlt. Darüber hinaus konnten in dem Café neue, kindgerechte Ernährungs- und Erziehungstipps ausgetauscht und preiswerte Kindergeburtstage gefeiert werden.