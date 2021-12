Feuer in Kamp-Lintfort : Einsatzkräfte rücken zum Kaminbrand aus

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zur Elisabethstraße in Kamp-Lintfort aus. Foto: Feuerwehr Kamp-Lintfort

Das Feuer breitete sich in den Kellerräumen aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt. 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Die Freiwillige Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Kaminbrand an der Elisabethstraße ausgerückt. Als die Wehrleute aus Kamp-Lintfort Stadtmitte gegen neun Uhr eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung in den Etagen eines Einfamilienhauses fest. Sofort alarmierten die Wehrleute eine weitere Einheit Stadtmitte und die Löscheinheit Hoerstgen. Glücklicherweise hatten sich alle Personen vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit bringen können, teilt die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Probleme hätten den unter Atemschutz vorgehenden Trupps eine starke Zunahme des Brandrauches und die hohen Temperaturen im Gebäude bereitet. Die Einsatzkräfte stellten im Keller einen ausgedehnten Brand fest. Für das Ableiten des Rauches ins Freie mussten mehrere Kellerfenster kontrolliert eingeschlagen werden, zur technischen Unterstützung wurde ein Lüfter eingesetzt. Personen wurden nicht verletzt. Da das Haus nicht mehr bewohnbar ist, sind die Bewohner anderweitig untergebracht. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei knapp drei Stunden im Einsatz. Informationen zur Schadenhöhe und -ursache stehen noch nicht fest.