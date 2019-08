Gesundheit in Kamp-Lintfort : Eingriff an Herzklappe ohne Operation

Kamp-Lintfort Das St. Bernhard-Hospital setzt in der Klinik für Kardiologie ein neues Verfahren mit einer Art „High-Tech-Wäscheklammer“ ein. Zwei Jahre haben sich die Ärzte darauf vorbereitet.

Am St.-Bernhard-Hospital wurden in der Klinik für Kardiologie die ersten Patienten an der Herzklappe operiert: Und zwar ohne operative Eröffnung des Brustkorbes, nur mit einem Katheter durch die Leiste. „Mitra-Clip-Verfahren“ heißt die neue Methode. Damit werden undichte Herzklappen zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer, die sogenannten Mitralklappen, mit einer Klammer zusammengefügt. „Die undichten Klappensegel werden durch eine Art High-Tech-Wäscheklammer wieder zusammengehalten“, berichtet Klaus Kattenbeck, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Elektrophysiologie am St.-Bernhard-Hospital. Zwei Jahre hat sich das Team um Klaus Kattenbeck durch Schulung und intensives Training auf die neuartige Operations-methode vorbereitet. Gemeinsam mit dem Chefarzt haben nun die Oberärzte Maria-Ilva Tente und Sándor B. Tóth die ersten Patienten behandelt.

Dieses Verfahren eignet sich für Patienten, für die eine Operation am offenen Herzen zu gefährlich ist. In einer „Heart-Team-Sitzung“ wird jeder einzelne Patient persönlich mit all seinen Befunden vorgestellt. Zu diesem Team gehören die Kardiologen aus Kamp-Lintfort sowie ein Herzchirurg und ein Kardio-Anästhesist aus dem Herzzentrum Duisburg. Diese Experten entscheiden dann, ob die undichte Herzklappe konventionell operiert werden oder ob ein Clipping durch die Leiste erfolgen soll. „Nach langer und intensiver Vorbereitung sind wir sehr froh, dieses Verfahren in der Kardiologie im St. Bernhard-Hospital anbieten zu können“, so der Chefarzt.