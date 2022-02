Kunst in Kamp-Lintfort : Die Ateliergemeinschaft im Steigerhaus

Ulrike Kistner (links) und Barbara Ziebuhr freuen sich über die Zusammenarbeit in ihrem gemeinsamen Atelier Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Künstlerinnen Barbara Ziebuhr und Ulrike Kistner haben das Atelier „Farbraum“ gegründet. Es ist idyllisch in einem Steigerhaus am Pappelsee gelegen. Dort öffnet auch eine Malwerkstatt für Kunstinteressierte.

Im Kamin knistert es wohlig-gemütlich, die Terrassentür öffnet den Blick in den weitläufigen Garten. Pinsel in allen Größen füllen die neu angebrachten Regale. Eine Staffelei, alle erdenklichen Farben, gestapelte leere Leinwände und Bilder an den Wänden, mal in zartem Blau, mal in kräftigen Tönen, stehen dafür, dass dieser Raum der Kunst gewidmet ist. In einem idyllisch am Pappelsee gelegenen Steigerhaus hat sich vor gut einem Jahr mit Barbara Ziebuhr und Ulrike Kistner eine neue Atelier-Gemeinschaft in Kamp-Lintfort gebildet. Dort, wo sich einst Ulrike Kistners Wohn- und Esszimmer befanden, suchen die Künstlerinnen nicht nur den Austausch miteinander, sondern auch mit ihren Schülern. Denn auch Barbara Ziebuhrs Malwerkstatt hat hier einen neuen Ort gefunden. Am vierten April-Wochenende öffnen sie an zwei Tagen, um das „Atelier Farbraum“ den Kunstinteressierten vorzustellen und ihre dort neu entstandenen Arbeiten zu präsentieren.

Für Ulrike Kistner hat sich ein lang gehegter Traum erfüllt: „Ein Atelier im eigenen Wohnhaus zu haben und die Kunst in der Gemeinschaft zu leben“, sagt sie. In Barbara Ziebuhr fand sie eine begeisterte Mitstreiterin: „Wir kennen uns schon lange. Ulrike Kistner ist eine ehemalige Schülerin, die in der Kunst schnell einen eigenen Weg gefunden hat. Wir arbeiten seit vielen Jahren freundschaftlich und kollegial zusammen.“ Barbara Ziebuhr, die seit Anfang 2000 als Künstlerin und Kunstdozentin in Kamp-Lintfort tätig ist und zuletzt ein Kirchenatelier im Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde hatte, nahm Ulrike Kistners Einladung ins Steigerhaus am Pappelsee gerne an. „In den vergangenen beiden Jahren hat die Corona-Pandemie die Regeln der künstlerischen Begegnungen bestimmt“, sagt sie und erzählt, dass sie die Zeit der beiden Lockdowns als Arbeitsverbot empfunden habe: Das Atelier im Pfarrhaus war geschlossen, Ausstellung wurden abgesagt, Kunstkurse fanden nicht statt. Ziebuhr und Kistner, die zwar beide gerne die Landschaft zum Thema wählen, in der Farbgebung und in der Handschrift aber verschieden sind, ließen ihre neue Atelier-Gemeinschaft langsam und locker angehen: Anfang 2021 wurden die Kisten gepackt, erste Kurse fanden im Sommer statt: „Wir halten unser Kursangebot unverbindlich und versuchen, uns so auf die jeweils bestehende Corona-Situation einzustellen“, betonten sie. Geimpft und getestet müssen alle Kursteilnehmer sein. In der Malwerkstatt können Interessierte sowohl Tages- als auch Projektkurse belegen.

Info Zwei Tage der offenen Atelier-Türe im April Vorstellung Barbara Ziebuhr und Ulrike Kistner öffnen das Atelier im Steigerhaus am 23. und 24. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr.



Kontakt Das Atelier „Farbraum“ ist auf Facebook zu finden. Ansprechpartner und weitere Infos unter www.cocoonie.de

Ulrike Kistner wird das bestehende Angebot mehr und mehr ergänzen. Das Angebot soll aber sowohl in der Häufigkeit als auch in der Teilnehmerzahl begrenzt bleiben. „Wir wollen in den Kursen ein Gefühl von Lebenslust in den Vordergrund stellen, um der Corona-Lähmung zu entfliehen“, betont Ziebuhr. Und das Bedürfnis der Menschen nach neuem Input sei groß. „Corona hat ja mit allen etwas gemacht“, sagt Barbara Ziebuhr. Auch künstlerisch wird sich für beide dieses Jahr deutlich mehr bewegen. Ziebuhr hat aktuell zwei Ausstellungen in der Planung – eine gemeinsam mit der Moerser Künstlerin Rita Lazzaro zum Thema Licht, die zweite hat sich aus ihrem Projekt „KUNSTtrotzt“ ergeben. Das Projekt hatte zum Ziel, in der Pandemie die Künstler zu vernetzen. Sie wird in Hamburg laufen.