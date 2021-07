Kein Barbaramarkt mehr in Kamp-Lintfort : Eine Adventsidee sucht kreative Partner

Zum Abschluss der Landesgartenschau wurde der Zechenpark beleuchtet. Auf dem Quartiersplatz könnte in Zukunft ein Adventsmarkt stattfinden. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Barbaramarkt auf dem Platz vor St. Marien wird seine Pforten in der Adventszeit nicht mehr öffnen. Auch der Nikolausmarkt steht auf der Kippe. Doch es gibt einen Alternativvorschlag: Advent am Zechenturm.

Das weihnachtliche Kamp-Lintfort wird sich verändern: Zwei der drei Adventsmärkte in der Stadt werden nach Corona nicht mehr ihre Pforten öffnen – unabhängig von der Pandemie. Die Werbegemeinschaft hat bereits signalisiert, dass der Nikolausmarkt am Ek3 nicht mehr stattfinden wird. Und auch die Veranstalter des bei den Besuchern beliebten Barbaramarktes auf dem Platz vor St. Marien in der Altsiedlung haben längst das Ende des vorweihnachtlichen Budenzaubers beschlossen.

Der beliebte Barbaramarkt auf dem Vorplatz von St. Marien wird nicht mehr stattfinden. Zu viele Besucher strömten auf den Markt. Foto: Kress, Hans-Ulrich (huk)

„Der 25. Barbaramarkt sollte 2020 unser letzter sein. Danach wollten wie die Ära beenden. Wegen der Pandemie fand er nun auch nicht statt“, sagt Hans-Peter Niedzwiedz Sprecher der Arbeitsgemeinschaft in der Kirchengemeinde St. Josef, die den Barbaramarkt alljährlich organisiert hatte. „Unser Markt lief zu gut. Es kamen in Stoßzeiten bis zu 1000 Besucher. Das war für uns aus Verkehrssicherheitsgründen nicht mehr händelbar. So groß ist der Kirchplatz nicht. Seine Platzkapazität ist begrenzt“, erklärt Niedzwiedz im Gespräch mit dieser Zeitung.

Info Bisher drei Märkte an drei Standorten Advent Bis 2019 wurden in Kamp-Lintfort drei Adventsmärkte durchgeführt: der Barbaramarkt an der Marienkirche, der Nikolausmarkt der Werbegemeinschaft und der Adventsmarkt am Kloster Kamp, ausgerichtet von der Bruderschaft. Dieser Markt soll weiterhin stattfinden.

Pandemie Aufgrund der Corona-Krise konnte im vergangenen Jahr keiner der drei vorweihnachtlichen Märkte stattfinden. Der Budenzauber musste an allen Standorten ausfallen.

Den Veranstaltern, die den Markt von Anfang an ehrenamtlich organisierten, war das Risiko aufgrund der gestiegenen Besucherzahlen schon Ende 2019 zu groß geworden. Während die Werbegemeinschaft vor wenigen Tagen erklärte, dass man Alternativen für den Nikolausmarkt entwickeln wolle, präsentierte das Team vom Barbaramarkt bereits eine Idee, die aber noch kreative Partner sucht: ein „Kamp-Lintforter Advent am Zechenturm“. Bislang steckt diese Idee noch in den Kinderschuhen. „Ich habe Anfang 2020 als Vertreter des Barbaramarkt-Teams erste Gespräche mit möglichen Partnern geführt und die Idee für einen Adventsmarkt am Zechenturm vorgetragen“, berichtet Niedzwiedz. Die Reaktionen seien sehr positiv ausgefallen und hätten auch Zusagen von möglichen Veranstaltungspartnern beinhaltet.