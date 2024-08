Diebstahl in Kamp-Lintfort Einbrecher stehlen Photovoltaik-Wechselrichter

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Lager- und Industriegelände an der Norddeutschlandstraße in Kamp-Lintfort einen originalverpackten Photovoltaik-Wechselrichter gestohlen. Wie die Kreispolizei Wesel mitteilt, schnitten die Täter einen Legizaun auf. Der Stromwandler sei etwa 100 Kilo schwer und habe einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei in Kamp-Lintfort bittet um Hinweise unter Telefon 02842 934-0.