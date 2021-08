Wir arbeiten im Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof : Ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz

Serie Kamp-Lintfort Die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft am Asdonkshof ist komplex: „Mathe, Chemie und Physik sollte man schon drauf haben“, sagt Azubi Maximilian Gollnik.

Maximilian Gollnik (24) hat den Branchen-Wechsel gewagt und nicht bereut. Er wird am Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ausgebildet. „Meine ehemaligen Kollegen haben zwar zuerst komisch geguckt, aber privat haben sich alle mit mir gefreut, weil es ein sicherer und zukunftsorientierter Arbeitsplatz ist. Und das Thema Umwelt nimmt immer mehr an Bedeutung zu“, betont der 24-Jährige, der inzwischen im zweiten Ausbildungsjahr ist. Vorher hatte er eine Ausbildung zum Erzieher im Bereich der Heimpädagogik gemacht. Der berufliche Wechselwunsch war jedoch bald geweckt: „Ich wollte handwerklich arbeiten, und die technischen Bereiche liegen mir viel mehr“, betont Gollnik und schwärmt von der umfassenden Ausbildung, die ihm auf dem Asdonkshof geboten wird.

„Man lernt alle Anlagen kennen. Besonders das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche ist spannend“, sagt er. In der Ausbildung lernt er alle Abfallarten kennen und wie er sie entsorgen muss. „Allein im Bereich Bauschutt gibt es 18 verschiedene Abfallschlüssel. Bauschutt aus einem Wohnhaus wird anders behandelt als aus einer Industriefabrik. Man erhält hier ein großes Fachwissen.“ Viele Bürger würden sich gar keine Gedanken darüber machen, sagt er, was mit ihren Müll eigentlich passiert. „Zum Beispiel darüber, welche Rolle der Kompost im ökologischen System spielt und welche biologischen Faktoren bei der Kompostierung wichtig sind“, berichtet der Azubi. Oder dass am Asdonkshof alle Rohstoffe so weit wie möglich einer Wiederverwertung zugeführt würden. „Das reicht vom Edelmetall aus dem Schrott der Schlackeaufbereitung bis zum Kompost aus der biologischen Abfallbehandlung. Ich finde es spannend, dass wir aus Müll aktiv Energie machen und so Strom selbst erzeugen können. Wir entsorgen nicht nur den Abfall, sondern geben wieder etwas Verwertbares zurück“, betont Gollnik und verweist unter anderem auf die Kraft-Wärme Kopplung am Asdonkshof. Wo andere von erneuerbaren Energien reden, seien diese am Asdonkshof längst Realität. Am meisten hat ihn aber die Verbrennungsanlage selbst beeindruckt. „So eine Riesenapparatur habe ich vorher noch nie gesehen.“ Er könne es sich gut vorstellen, dort nach der Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft selbst zu arbeiten. „Mit der Wechselschicht hätte ich kein Problem.“ Die ist notwendig, weil die Anlage 365 Tage im Jahr in Betrieb ist. „Sie arbeitet rund um die Uhr, selbst wenn man keinen Rauch aus dem Schornstein aufsteigen sieht. Das hat auch etwas mit der komplexen Rauchgasreinigung zu tun, die wir hier vor Ort haben“, erklärt Maximilian Gollnik.