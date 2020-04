Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Ein virtueller Rundgang auf der Landesgartenschau

Laga-GmbH grüßt die Gartenfreunde mit einer Videobotschaft. Die Agentur Passepartout hat einen Film über die Gärten und Zechenpark gedreht.

Am heutigen Freitag, 17. April, wäre die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort eröffnet worden. Doch das Coronavirus hat den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Landesgartenschau-GmbH will den Tag jedoch nicht einfach so verstreichen lassen. Um die Gartenfreunde auf einen Streifzug durch den neuen Zechenpark und das blühende Kamper Gartenreich mitzunehmen, hat sie sich eine Überraschung einfallen lassen. Die Agentur Passepartout hat einen Film über die Parks gedreht, damit alle gemeinsam, zumindest virtuell, die Gärten entdecken können. Der Film wird im Laufe des heutigen Freitags auf der Facebook-Seite der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort gezeigt. Los soll es laut Pressestelle um 13 Uhr gehen. Noch nicht geklärt ist, ob die Landesgartenschau am Montag, 20. April, für Besucher öffnen kann. Die Geschäftsführer der GmbH stehen noch immer (Stand: Freitag, 11.30 Uhr) im Gesprächen mit dem Land.