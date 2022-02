Jugend in Kamp-Lintfort : Ein Tonstudio für alle jungen Rapper

Das neue Ton- und Videostudio des SCI-Jugendcafés wurde durch die Aktion Mensch gefördert. Die jugendlichen Besucher hatten sich diesen Bereich schon seit langem gewünscht. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Das SCI-Jugendcafé hat ein eigenes Ton- und Video-Studio bekommen – zur Freude der jugendlichen Besucher. Finanziert wird das Projekt von der Aktion Mensch.

„Du, du bist mein Herz, ohne Dich kein‘ Schmerz.“ Der junge Kamp-Lintforter singt in einer Aufnahmekapsel, die nur den Kopf umschließt, diese Zeilen seines Raps ein. Zusammen mit „Ibo“, einem 23 Jahre alten professionellen Rapper aus Duisburg, hört er sich immer wieder diesen Refrain an, spricht mit ihm darüber, ob er diesen etwas langsamer oder schneller singen solle. So erfährt der Jugendliche, wie er auf diesem Refrain am besten einen Rap aufbaut, seinen eigenen Rap. Im Februar ging das professionelle Ton- und Videostudio des Jugendcafés auf Empfang. Zehn bis 15 Jugendliche hatten darauf schon sehnsüchtig gewartet.

Das Tonstudio liegt in der Wohnung über dem SCI-Jugendcafé, das 2008 im Fußgängerbereich der Moerser Straße seine Türen öffnete. Eingerichtet wurde das komplette musikalische Equipment, das vom Keyboard über Aufnahmekabinen bin hin zu der Musiktechnik reicht, um Klang und Gesang aufzunehmen und zu bearbeiten. Es erhielt außerdem ein Kamera-Equipment und die nötige Filmtechnik, um Videos zu schneiden und zu bearbeiten. Außerdem wurde es mit einer Alarmanlage ausgestattet.

Info Jugendcafé befindet sich an der Moerser Straße Ort Das SCI-Jugendcafé liegt an der Moerser Straße 265b. Öffnungszeiten Die Einrichtung hat von Montag bis Freitag von 14 bis 19.30 Uhr geöffnet, das Tonstudio auch, allerdings nicht am Mittwoch. Eröffnungsfeier Für das Frühjahr 2022 ist eine Eröffnungsfeier geplant.

„Wir haben uns bei der Ausstattung von professionellen Musikern und Künstlern beraten lassen“, berichtet SCI-Geschäftsführer Frank Liebert. „Sie wissen am besten, welches Equipment optimal ist.“ Auch die Musiker, die die Jugendlichen begleiten, arbeiten professionell. Am Freitag war es „Ibo“. In den nächsten Wochen soll „Airdit – The Maschine“ hinzukommen, ein 32 Jahre alter Rapper, der in Düsseldorf auch eine Tanzschule für Rap Dance betreibt. Alles ist so wie in einem professionellen Tonstudio, allerdings für die Jugendlichen kostenlos. Denn das Projekt wird von der Aktion Mensch gefördert. Sie ist bekannt dafür, Projekte für Menschen mit Einschränkungen zu unterstützen. Inzwischen fördert sie aber auch innovative Projekte wie das Ton- und Videostudio, mit dem auch benachteiligte Jugendliche angesprochen werden. Außerdem gehört zum Projekt, mit Schulen und anderen Jugendeinrichtungen zu kooperieren. Das Projekt erhält fünf Jahre lang jeweils 60.000 Euro von der Aktion Mensch, von denen neben der Erstausstattung von 40.000 Euro auch Mieten, eine halbe Stelle für einen neuen Mitarbeiter und Musikerhonorare zu zahlen sind.