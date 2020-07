Kommunalwahl 2020 Wahl-Wanderung : Ein riesiger Platz – nicht aber zum Verweilen

Kamp-Lintfort Mit Heike Schoenfeld im neuen Rathausquartier in Kamp-Lintfort. „Wir haben einen Stadtplatz aus Stein und Beton bekommen“, kritisiert sie. Die RP-Leserin vermisst das Grün und die naturnahe Gestaltung im öffentlichen Raum.

Christoph Landscheidt weiß, dass die neue Platzgestaltung nicht jedem gefallen wird. Er gibt zu bedenken, dass das Rathausquartier ursprünglich auf dem Reißbrett entstanden sei. „Es galt eine riesige Fläche zu strukturieren, die nicht verkleinert werden konnte.“ Auf dem neu gestalteten Platz, der nach Alt-Bürgermeister Karl Flügel benannt werden soll, seien Sichtachsen und eine klare Raumaufteilung geschaffen worden. Das sei wichtig für die Aufenthaltsqualität ebenso wie die Beleuchtung. Die Fläche könne nun auch für Veranstaltungen genutzt und bespielt werden. Es seien Bäume ausgewählt worden, die Schatten spenden, aber nicht zu groß würden. „Stadtbäume wachsen schnell.“ Der Bürgermeister verweist außerdem auf den entstandenen Rathaus-Park, in dem ein Wasserspiel am Kopf der Rasenfläche installiert werde.

Heike Schoenfeld erinnert an die Aktion „Kamp-Lintfort summt“, die seit einigen Jahren Thema ist. „Es fanden Workshops statt. Nur spiegelt sich das hier nicht wider“, betont sie und blickt hinauf zu den Blumenampeln, die an den neuen Laternen befestigt sind. „Wieder nur Geranien, die den Bienen nichts bieten“, sagt sie. Die Kamp-Lintforterin vermisst innovative und naturnahe Bepflanzungsideen im neu gestalteten Quartier. „Man könnte die Dächer der Fahrradstationen doch begrünen“, wünscht sie sich. „Oder im neuen Park eine Blumenwiese pflanzen, anstatt nur eine Rasenfläche anzulegen“, fordert sie.

Dass die Neugestaltung im Rathausquartier noch nicht abgeschlossen sei und der Platz schon dreckig wirke, ärgert sie. „Das liegt auch an dem hellen Pflaster. Darauf sieht man alles“, sagt Schoenfeld. „Und an den Mülltonnen, die man hier erst suchen muss. Die Leute schmeißen alles einfach auf den Boden“, sagt sie und zeigt auf eine Bank, unter der jemand seinen Abfall hat liegen lassen. „Das müsste stärker geahndet werden“, sagt sie in Richtung Stadtverwaltung. Hundekottütenhalter vermisst sie im neu gestalteten Quartier, eine öffentliche Toilette ebenso.

Beim Bummel durch die Passage zur Mediathek, die sich zur Gesundheitsmeile entwickelt hat, bedauert die Kamp-Lintforterin, dass der Einzelhandel in ihrer Stadt nicht funktioniere. „Das ist für mich ein Phänomen. Es ziehen doch so viele junge Familien her. Doch Bastelläden oder Tante-Emma-Geschäfte siedeln sich gar nicht an.“ Die Pflasterung in der Passage aus dunklen und zunehmend weißen Steinen gefällt der ehemaligen Pharmareferentin gar nicht. „Wer unter Schwindel leidet oder Problemen mit den Augen hat, wird hier große Schwierigkeiten haben. Zumal die Regenrinne in der Mitte ist und der Boden sich zu wölben scheint“, meint sie.