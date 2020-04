Kostenpflichtiger Inhalt: Laga 2020 in Kamp-Lintfort : Ein Osterspaziergang auf der Laga

Ein Mix ganz unterschiedlicher Eindrücke, aufgespürt auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort Die Großveranstaltung in Kamp-Lintfort darf wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 17. April öffnen. Die Arbeiten auf dem Areal sind trotzdem im Endspurt. Ein Rundgang in Bildern.