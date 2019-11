Kinder in Kamp-Lintfort : Ein neues Kita-Gebäude für die Löwenzahn-Kinder

Fünf kleine Häuser mit Spitzdächern für vier Kita-Gruppen, verbunden durch einen breiten Gang. „Wir haben hier so viel Platz, und der Blick nach draußen in den Garten ist einfach toll“, schwärmt Leiterin Inge Glaw.

Die Gruppenräume erstrahlen in einem warmen Löwenzahn-Gelb, die großen Gemeinschaftsräume sind in einem Frühlingsgrün angestrichen. Sogar „Stiefel-Gänge“, in denen die Kinder ihre Schuhe ausziehen können, gibt es im Neubau der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ am Landwehrweg. „Wir fühlen uns hier so richtig wohl. Es ist so heimelig“, betont die Kita-Leiterin.