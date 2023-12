Quartiersprojekt in Kamp-Lintfort Ein Nachbarschaftsgarten für die Altsiedlung

Ein erstes Vorhaben des Quartiersbüros war es, mit mehreren Frauen aus der Altsiedlung am Weltfrauentag teilzunehmen, der am 8. März im Schirrhof auf dem Laga-Gelände stattfand. Das Quartiersbüro organisierte den Tag des Nachbarn mit, der ein bundesweiter Aktionstag ist, der diesmal auf den 26. Mai, den Freitag vor Pfingsten, fiel. Gefeiert wurde rund um den Platz, der an der Kreuzung von August- und Kattenstraße liegt. „Das Straßenfest war gut besucht“, blickt Anne Stiller zurück. „Menschen aus der Altsiedlung haben sich getroffen und kennen gelernt. Eingebunden waren das Familienzentrum Kita Kattenstraße, die DITIB-Moschee an der Kattenstraße und die VIKZ-Moschee an der Ringstraße.“