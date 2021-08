Auf dem Wochenmarkt : Ein Hof mit langer Markt-Tradition

Monika Elbers und Karin Linßen freuen sich über die vielen Stammkunden, die ihnen seit Jahren die Treue halten. Foto: Norbert Prümen

Serie KAMP-LINTFORT Kartoffeln, Möhren, Kohl und Bohnen baut Monika Elbers auf ihrem Hof in Alpen-Veen an. Dienstags steht ihr Verkaufsstand auf dem Prinzenplatz.

Wie lange der Hof ihrer Eltern in Alpen-Veen schon im Familienbesitz ist, weiß Monika Elbers gar nicht so genau: „Jedenfalls schon ganz viele Generationen. Und, soviel ich weiß, wurden dort schon immer vor allem Kartoffeln, Möhren, Kohl und Bohnen angebaut.“ Monika Elbers hat den Hof vor elf Jahren von ihren Eltern Karl und Gertrud Elbers übernommen und setzt seitdem sowohl deren Anbautradition als auch das von ihnen 1962 gegründete Marktgeschäft fort. Offenbar mit Erfolg. „Übrigens, deine Bohnen letzte Woche waren super“, bestätigte ihr auf dem Markt am Kamp-Lintforter Prinzenplatz eine mehr als zufriedene Kundin winkend im Vorbeigehen. „Nur, dass du es weißt.“ Monika Elbers winkte freundlich zurück. „Viele Kinder, denen meine Eltern damals an ihrem Stand eine Möhre geschenkt haben, sind heute noch Stammkunden“, erklärt sie im Gespräch mit der RP.

„Und deren Kinder mögen unsere Möhren heute immer noch. Außer, es gibt frische Erdbeeren“, lacht sie. Letztere baut sie auf ihrem rund sechseinhalb Hektar großen Land zwar nicht selber an, sondern kauft sie, wie auch die an ihrem Stand zusätzlich angebotenen Eier und Äpfel von benachbarten Bauernhöfen. Ihr Kerngeschäft bilden jedoch hauptsächlich die bisher auch schon von ihren Eltern angeboten Gemüsearten, vor allem aber Kartoffeln. „Damit ist mein Vater damals nach dem Krieg auf einem Pferdekarren durch die Leucht gezogen und hat sie den Leuten dort zum Einkellnern verkauft“, erzählt sie. „Später wurde daraus dann dieser Marktstand.“ Der ist im Moment ungefähr zwölf Meter lang und steht dienstags auf dem Prinzenplatz, mittwochs in der Ferdinantenstraße und samstags am Ebertplatz in Kamp-Lintfort.

Info Drei Wochenmärkte in Kamp-Lintfort Das Angebot Monika Elbers verkauft an ihrem gut zwölf Meter langen Stand dienstags auf dem Prinzenplatz, mittwochs in der Ferdinantenstraße und samstags auf dem Ebertplatz vorwiegend Kartoffeln, Kohl, Möhren und Bohnen von ihrem eigenen Hof in Alpen-Veen. Der Markt auf dem Prinzenplatz hat sich etabliert. Er fand bis vor wenigen Jahren auf dem Rathausplatz statt.

An diesen Tagen beginnt der Tag für Monika Elbers meist schon um vier Uhr, ansonsten gönnt sie es sich, anderthalb bis zwei Stunden später aufzustehen. Natürlich nur außerhalb der Ernte-Saison. Da packen, wie sie berichtet, zum Glück alle Familienmitglieder „von den drei älteren Schwestern über Schwäger, Nichten und Neffen“ immer alle tatkräftig mit an. Schwester Karin Linßen steht ihr außerdem auch noch regelmäßig beim Verkauf am Marktstand zur Seite. „Ich bin schon als Kind gerne mit meinem Vater zum Markt gefahren und mag die Atmosphäre dort noch immer.“

Dabei hebt die heute 50-Jährige scheinbar mühelos einen schweren Kartoffelsack aus dem Auto und entleert ihn auf den Verkaufstisch. „Viele meiner Kunden kenne ich mit Namen, einige von ihnen haben mir sogar das Du angeboten, weil sie mich schon so lange kennen. Das freut mich sehr“, erzählt sie, fügt dann aber schnell hinzu: „Natürlich würde ich mir das von mir aus nicht gestatten. Das wäre ja unhöflich.“ Eine ähnlich freundliche Haltung hat sie auch gegenüber den anderen Marktbetreibern. Selbst, wenn sie die gleichen Produkte anbieten wie sie, sieht sie in ihnen keine Konkurrenten, sondern eher „Kollegen, die alle an einem Strang ziehen“, betont die Marktbeschickerin.