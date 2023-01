Kultur in Kamp-Lintfort Ein heißer Tanz auf dem Vulkan

So erlebten die Zuschauer zum Beispiel mit gleich vier schwarz behüteten und sonnenbebrillten „Blues Brothers“ ein amüsantes Remake ihres berühmten gleichnamigen Films, nahmen mit den Schauspielern an einem in den New Yorker Musikpalästen damals hochaktuellen Tanzmarathon teil und sahen der reichen amerikanischen High Society dabei zu, wie sie sich trotz des landesweiten Alkoholverbotes in geheimen Clubs literweise Champagner und hochprozentige Cocktails durch die Kehlen fließen ließen. Dazu erklangen Songs wie „Sweet Home Chicago“, Marlene Dietrichs „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ und Louis Primas „I’m just a Gigolo“. Natürlich kamen an dem Abend auch die Schlager der deutschen 20er nicht zu kurz. Hier umschwärmte einer der Schauspieler eine sichtbar genervte Kollegin mit „Oh, Donna Klara, ich hab‘ dich tanzen gesehen“, woraufhin sie ihn mit der biestigen Frage „Was machst du mit dem Knie lieber Hans?“ verstört stehen ließ.