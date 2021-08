Das neue Schuljahr in Kamp-Lintfort : Ein guter Start für die Europaschüler

Barbara Mennekes ist Rektorin. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Am Mittwoch startet wieder die Schule. Das Kollegium der Europaschule fühlt sich gut vorbereitet. Der Fokus liegt im neuen Schuljahr auf Sozialem und Sport. Beides kam im vergangenen Corona-Jahr zu kurz.

Von Anja Katzke

Barbara Mennekes ist froh, schon bald wieder ihre Schüler um sich zu haben – und zwar in Präsenz. „Der Kontakt und die persönlichen Begegnungen haben gefehlt“, sagt die Leiterin der Europaschule in Kamp-Lintfort. Sie weiß nur zu gut, wie viel sie ihren Schülern in den vergangenen anderthalb Jahren abverlangen musste: Corona-Tests zweimal in der Woche, Masken im Unterricht und auf dem Schulhof, der Wechsel von Präsenz- in den Distanzunterricht, Homeschooling. Mit dem Kollegium der Europaschule hat die Rektorin in den vergangenen Tagen einen Plan entwickelt, wie sie den Kindern den Start ins neue Schuljahr erleichtern können, damit der jetzt wieder einsetzende Alltag mit all seinen Abläufen, der Routine, dem Stillsitzen und den bestehenden Corona-Vorgaben nicht zur Qual wird.

Das Schuljahr an der Sekundarschule startet deshalb gleitend. In den ersten drei Tagen haben die Kinder nur vier Stunden Unterricht, besuchen mit ihren Klassenlehrern außerschulische Lernorte wie das Urban Gardening im Zechenpark. In der zweiten Woche steigt die Stundenzahl auf sechs, und erst zum 1. September kehrt die Schule komplett zum Ganztag zurück. „Das gibt uns Lehrern nicht nur Planungszeit, sondern auch die Möglichkeit, den aktuellen Wissensstand der Kinder zu ermitteln. Wo stehen sie? Wo sind die Lücken? Welche Fächer müssen wir vertiefen?“, erklärt Barbara Mennekes. Dass Corona auch im neuen Schuljahr ihre Pläne durchkreuzen kann, das ist nicht Mennekes größte Sorge: „Wir sind sehr gut vorbereitet“, berichtet sie und erzählt stolz, wie verantwortungsbewusst und flexibel die Europaschüler bisher mit der für sie herausfordernden Situation umgegangen sind, beim selbstständigen Testen oder mit der Maskenpflicht.

Das neue Lernhaus der Europaschule ist noch nicht ans W-Lan angeschlossen. Das ärgert Schulleiterin Barbara Mennekes sehr. Sie schaffte kurzerhand mobile Router an. Foto: Stadt Kamp-Lintfort Foto: STadt Kamp-Lintfort/Stadt Kamp-Lintfort

Info Für die ersten drei Jahrgangsstufen Lernhaus Der Neubau des dreigeschossigen Lernhauses der Europaschule Kamp-Lintfort geht in den Schulbetrieb für drei Jahrgangsstufen. Zahlen Nötig wurde der Neubau, weil im Schulgebäude zunehmend Räumlichkeiten für den Unterricht und den Ganztag fehlten. Derzeit besuchen 550 Kinder die Schule an der Sudermannstraße.

„Selbst an der Theke in der Mensa, wo früher großes Gedränge herrschte, haben sie sich brav angestellt und Abstand gehalten“, berichtet sie. Viele Vorgaben seien inzwischen klarer, die Situation deutlich entspannter als zu Beginn der Pandemie. „Es war ja für uns alle neu. Ich habe immer dafür plädiert, Ruhe zu bewahren. Und das hat sich im Kollegium und bei den Kindern gespiegelt.“ Vieles wolle sie beibehalten: das digitale Logbuch für Kinder und Eltern zum Beispiel, das aufgrund des Distanzunterrichtes eine Renaissance an der Schule erlebte. Darin werden alle Schultermine und Lerninhalte eingetragen. Die Schüler schreiben auf, was sie in der Schule bewegt hat. Gut geübt seien alle, den Stundenplan über Zoom-Sitzungen zu besprechen. Auch die Plattform Logineo LMS habe Unterricht gut ermöglicht. „Wir haben festgestellt, dass einige Kinder so intensiver gearbeitet haben als hier. Es gab aber auch Schüler, denen der Unterricht schwerer fiel“, berichtet die Lehrerin. Für die Fachschaftslehrer ist in den nächsten Tagen eine Fortbildung geplant, damit sie ihre Lerninhalte noch besser online stellen können. Alle Lehrer sind inzwischen auch mit I-Pads ausgestattet. „Die Geräte für die Kinder kommen in den nächsten Tagen“, sagt sie.

Nächsten Mittwoch startet das neue Schuljahr – auch an der Europaschule in Kamp-Lintfort. Foto: dpa/Marijan Murat

Viel größer ist die Sorge der Rektorin, die Schüler „ein Stück weit“ zu verlieren. „Es fehlten die persönliche Ansprache, der liebevolle Kontakt und das aufmunternde Lächeln. Auch der Kontakt der Kinder untereinander ist so wichtig“, resümiert die Schulleiterin und erinnert, dass die jetzt neu startenden Sechstklässler im vergangenen Jahr ihren Klassenverband kaum kennenlernen konnten. Die Diskussion um Luftfilter und Masken im Unterricht mag sie nicht mit führen. „Wir haben so viele Fenster und können jeden Raum gut lüften.“ Wichtig sei, dass die Kinder die Masken in den Pausen ablegen dürften. „Das war für sie eine Strapaze.“ Dass es noch immer mit der W-Lan-Verbinung hakt, ist hingegen ein Ärgernis. „Die Kapazitäten reichen einfach nicht aus. Unser neues Lernhaus ist noch immer nicht ans Netz angeschlossen. Dabei haben wir dort alle Rahmenbedingungen für die jüngsten Schüler geschaffen, dort selbstständig lernen zu können. Und die Informatik ist Pflichtfach“, berichtet die Rektorin. „Wie sollen wir so die Kinder auf das Distanzlernen vorbereiten?“ Barbara Mennekes schaffte kurzerhand aus dem Schulbudget mobile Router und Prepaid-Karten an. Zum neuen Schuljahr hat das Kollegium auch am Unterrichtskonzept gefeilt und den Fokus auf das gelegt, was die Schüler jetzt brauchen: Es sind zusätzliche Deutsch-Kurse eingerichtet, um alle 24 Mädchen und Jungen ohne Deutschkenntnisse zu fördern. Ein Fokus liegt auf Sport und Bewegung und Soziales. „Beides ist wegen der Corona-Pandemie zu kurz gekommen“, sagt die Rektorin. Um den sozialen Aspekt zu stärken, werden die Kinder noch mehr zu Streitschlichtern und Sporthelfern ausgebildet. Das Projekt „Schüler fördern Schüler“ wird ausgebaut.