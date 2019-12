Politik in Kamp-Lintfort : Ein Etat mit unterschiedlichen Deutungen

Der Stadtrat hat den Haushalt für das Jahr 2020 mehrheitlich mit den Stimmen von SPD und FDP verabschiedet.

Die Meinung darüber ging am Dienstag im Stadtrat zum Abschluss der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 weit auseinander. Am Ende wurde der vom Kämmerer Martin Notthoff eingebrachte Haushaltsentwurf mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-Fraktion und des Ratsherrn Heinz-Peter Ribbrock verabschiedet. CDU, Grüne und Linke im Stadtrat lehnten den Haushalt aus unterschiedlichen Motiven ab. Aus Sicht der Christdemokraten zeigt der Haushalt für 2020 zwei Dinge: „Die Stadt ist nicht nur massiv verschuldet, sie verschuldet sich weiter in einem rasanten und deutlich höherem Tempo als noch letztes Jahr geplant“, betonte CDU-Fraktionschef Simon Lisken. Gleichzeitig lasse der Entwurf die notwendigen Investitionen an ganz entscheidenden Stellen vermissen.