Kultur in Kamp-Lintfort Ein Bühnenkrimi in Schwarz-Weiß

Kamp-Lintfort · Gute Unterhaltung bot das Stück „Neue Fälle für Sherlock Holmes“ in der Stadthalle Kamp-Lintfort. Dabei agierte das Ensemble in einer Kulisse, die an die Ästhetik von Filmen der 1930er Jahre erinnerte. Wie das Konzept aufging.

06.03.2023, 17:01 Uhr

Farblos waren lediglich die Kulissen, in den ein gut aufgelegtes Ensemble spielte. Foto: Norbert Prümen

Von Jutta Langhoff

„Ich langweile mich. Mein Gehirn braucht Betätigung.“ Sherlock Holmes, Londons schärfster Verbrechensermittler, ist verstimmt. Schon seit Wochen scheinen alle bösen Kerle Londons in Urlaub zu sein. Doch dann ändert sich alles. Plötzlich werden gleich zwei schwierige Kriminalfälle an ihn herangetragen: Ein geheimnisvoll maskierter Herr ist auf der Suche nach einem Foto, das ihn in einer verfänglichen Situation mit einer bekannten Schauspielerin zeigt, und Inspektor Lestrade von Scotland Yard braucht seine Hilfe bei der Aufklärung eines angeblichen Vatermordes.