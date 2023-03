Neubaugebiet in Kamp-Lintfort Eigenheime an der Franzstraße – Verkauf beginnt

Die zur Dornieden-Gruppe gehörende Bauträgermarke Vista-Reihenhaus realisiert an der Franzstraße in Kamp-Lintfort ein neues Wohnquartier. In familienfreundlicher Lage entstehen insgesamt 83 energieeffiziente Doppel- und Reihenhäuser, teilte das Unternehmen mit. „Insbesondere Familien in der Region können nun mit dem eigenen Haus samt Garten nicht nur ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen. Ihnen bietet sich auch die Möglichkeit, in energieeffizienten, zukunftssicheren Wohnraum zu investieren“, sagte Martin Dornieden, Geschäftsführer der Dornieden-Gruppe. Angeboten werden zwei Haustypen: „Der Haustyp Vista M bietet mit 110 Quadratmetern Wohnfläche und bis zu vier Zimmern inklusive eines großzügig ausgebauten Dachstudios ein gemütliches Zuhause für Familien mit Kindern oder Paare“, so das Unternehmen. „Der Typ Vista L verfügt über 129 Quadratmeter Wohnfläche mit bis zu fünf Zimmern inklusive eines großen ausgebauten Dachstudios und bietet so noch mehr Freiraum. Alle Eigenheime von VISTA Reihenhaus entstehen in energieeffizienter Bauweise und verfügen über eine komfortable Fußbodenheizung. Die benötigte Heizenergie entsteht klimafreundlich und effizient in quartierseigenen Zentralen mit Hilfe von Wärmepumpen.“ Jedes Haus sei zudem mit einem Leerrohr für die spätere Installation einer Photovoltaikanlage vorgerüstet.