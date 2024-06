Freiwilliges Engagement in Kamp-Lintfort Ehrenamtler tauschen sich zweimal im Jahr aus

„Es ist immer wieder faszinierend, wie breit gefächert das ehrenamtliche Engagement in Kamp-Lintfort ist“, berichtet Anke Stark. Alle Teilnehmer kamen schnell ins Gespräch und tauschten sich über „ihr Ehrenamt“ aus. Gerda Theisen berichtete begeistert über ihre Rikschafahrten mit den Bewohnern des Friederike-Fliedner-Hauses. Edgar Stary hat eine Abfallpatenschaft übernommen und freut sich: „Das Müllaufkommen hat sich schon deutlich verringert, und immer mehr Bürger übernehmen eine Abfallpatenschaft“. Ellen Mozdzien ist pensionierte Lehrerin und Lesepatin an der Ernst-Reuter-Schule. Sie erzählte Anke Stark freudig: „Ich habe heute auch Damen von LesART kennengelernt und mich mit ihnen ausgetauscht.“ Anke Stark bat die Teilnehmer, dass sie die Organisation, für die sie ehrenamtlich tätig sind, auf große weiße Flipchartblätter schreiben. Diese Blätter waren am Ende voll beschrieben.