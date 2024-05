Einzelhandel in Kamp-Lintfort Edeka folgt auf „Mein Real“

Seit Dienstag ist der Vertrag unter Dach und Fach: Edeka wird neuer Ankermieter im rund 16.500 Quadratmeter großen Einzelhandelskomplex an Moerser- und Wilhelmstraße. Gut anderthalb Monate, nachdem „Mein Real“ endgültig seine Pforten schloss, hat Immobilieninvestor Interra als Eigentümer des Gebäudes den Mietvertrag mit Edeka unterschrieben. Ab voraussichtlich Frühjahr 2025 wird der Lebensmittelmarkt Obst, Wurst und Gemüse auf einer Verkaufsfläche von gut 3000 Quadratmetern zum Verkauf anbieten und ist damit größer als der Edeka-Markt an der Rheinberger Straße in Moers. „Edeka übernimmt hier eine Fläche von insgesamt 4300 Quadratmetern“, berichtete Alexander Dold, Geschäftsführer von Interra, am Dienstag. „Heute hat der Vorstand unterschrieben.“ Der Eigentümer der Immobilie will jetzt mit Rück- und Umbau des Gebäudes starten.