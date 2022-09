Bildung in Kamp-Lintfort : Ebertschule fördert Mehrsprachigkeit

Info

Herkunftssprache Seit den 1960er Jahren gibt es in NRW „herkunftssprachlichen Unterricht“, wie muttersprachlicher Unterricht in der Pädagogik heißt. Einige Stunden pro Woche erhalten Schüler Unterricht in ihrer Muttersprache. Im Schuljahr 2018/2019 erhielten 100.000 Schüler herkunftssprachlichen Unterricht, wie das Landesschulministerium angibt. Unterrichtet wird in 23 Sprachen.

Projekt Mehrsprachigkeit Dieses Projekt ist im August 2021 unter Schulministerin Yvonne Gebauer gestartet. Es bindet den herkunftssprachlichen Unterricht in einen größeren Rahmen ein. Es trägt den vollständigen Titel „Grundschulbildung stärken durch herkunftssprachlichen Unterricht – Mehrsprachigkeit unterstützt den Bildungserfolg von Kindern“. In NEW beteiligen sich 32 Schulen, im Kreis Wesel sind es zwei: Die Lindenschule in Moers und die Ebertschule in Kamp-Lintfort.