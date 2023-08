Vorfahrt missachtet Drei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall in Kamp-Lintfort

Am Dienstagabend, gegen 22.20 Uhr, ist es auf der Moerser Straße in Höhe der Aral-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem insgesamt drei Autos beschädigt und vier Personen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 19 Jahre alter Kamp-Lintforter mit seinem Wagen vom Tankstellengelände aus nach links auf die Moerser Straße abbiegen. Dabei übersah er einen anderen, vorfahrtberechtigten Pkw einer 25 Jahre alten Moerserin, der von links kam und in Richtung Nordtangente unterwegs war.