Kultur in Kamp-Lintfort Turbulente Komödie in der Stadthalle

Ohne es zu merken, erliegen die Beiden zunehmend dem Charme ihrer kleinen Mitbewohnerin. Als Jacques zurückkehrt, ist es längst um die beiden Ersatzpapas geschehen. Und dann ist da noch ein mysteriöses Paket, das nicht nur Ganoven, sondern sogar die Polizei in die Männer-WG lockt. Was steckt dahinter? Drogenschmuggel? Könnte jemand Marie das Päckchen untergeschoben haben? Was hat das alles mit Maries Mutter zu tun, die plötzlich wieder auf der Bildfläche auftaucht?