Einzelhandel in Kamp-Lintfort : Drei Generationen starten durch

Selina Aust, Tochter Mila mit Oma Andrea Brüggemann und Uroma Angelika Keßler wagten gemeinsam den Schritt, ein Ladenlokal zu eröffnen. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINTFORT Angelika Keßler, Andrea Brüggemann und Selina Aust machen sich selbstständig. Sie haben mit ihren unterschiedlichen Angeboten einen kleinen Laden, Kategorie Handmade, eröffnet. Warum das drei-Generationen-Projekt so spannend ist.

Den Eröffnungstag haben Angelika Keßler (70), Andrea Brüggemann (52) und Selina Aust (29) an der Moerser Straße bereits hinter sich. Bis Samstag bieten sie ihren Gästen ein buntes Programm inklusive Glücksrad und Fotobox. „Fancy“ haben sie ihr Geschäft genannt, das sich mit „außergewöhnlich, stilvoll“ übersetzen lässt. Das Besondere: Drei Generationen einer Familie sprühen vor Kreativität, die sie jetzt in gebündelter Form an den Start bringen. Die Idee, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, hatte Selina Aust. „Ich habe in einem Frisörsalon als Nageldesignerin bis Juli gearbeitet“, erzählt die 29-Jährige.

Nachdem der Salon schloss, hat sie mit ihrer Oma, Angelika Keßler, Zukunftspläne in Richtung Selbstständigkeit geschmiedet. „Wir haben an zwei Räume gedacht“, erinnert sich Selina. Oma Angelika war gleich Feuer und Flamme, denn sie ist über Jahre mit ihren Deko-Artikeln, ihrer Papeterie mit Grußkarten auf Trödelmärkten unterwegs und hat mit kreativen Mitmachangeboten schnell Publikum um sich geschart. „Für mich war das die Idee ohne Wenn und Aber“, sagt Angelika Keßler, die pandemiebedingt mit Marktterminen pausierte.

Auch das Ladenlokal fand sich schnell an der Moerser Straße 375. Als ihre Tochter Andrea Brüggemann, die vielen als Basteltante Andrea über die sozialen Medien mit ihrem Online-Shop für Baby- und Kinderbekleidung sowie Accessoires bekannt ist, von den Plänen hörte, stand ihr Entschluss fest. „Auch ich wollte etwas Eigenes haben, und in dieser Konstellation hat es für mich gepasst“, so der Standpunkt der 52-Jährigen. Sie legte los und ließ ihre Nähmaschine rattern, um zur Eröffnung eine kleine Kollektion zeigen zu können. Die Ladenfläche teilen sich die drei Frauen.

Selina hat ihren Platz als Nageldesignerin im Geschäft. Im hinteren Raum bietet sie kosmetische Behandlungen nach Termin an und wird von einer Mitarbeiterin unterstützt. Oma Angelika präsentiert ihre Artikel in Regalen wie auch ihre Tochter Andrea. „Jedes Kleidungsstück fertige ich nur einmal an und arbeite ebenfalls nach Kundenwunsch“, sagt Andrea Brüggemann. Neben Baby- und Kinderbekleidung näht sie Krabbeldecken mit individualisiertem Namenszug, kleine Präsente, Accessoires wie Portemonnaies und Taschen in den verschiedensten Ausführungen. Individualität liegt im Trend „und der Markt entwickelt sich entsprechend“, so Andrea Brüggemann. Schon immer waren Kreativität und der Wunsch, schöne Dinge selber herzustellen, in der Familie groß. „Wir haben immer gehandarbeitet und gebastelt“, erzählt Oma Angelika. „Das ist für uns Liebe zum Detail und Leidenschaft, die sich schnell auf andere überträgt. Das merke bei meinen Mitmachangeboten.“

Die Drei bekamen viel Rückenwind für ihren mutigen Schritt. Gemeinsam wurde mit Selinas Mann Christian das Ladenlokal renoviert und eingerichtet. Auch die vierte Generation, ihr sieben Monate altes Töchterchen Mila, war mit dabei. Selina ist Inhaberin des etwas anderen Beauty-Salons, der sich in „Fancy Nails&Beauty“ und „Fancy Accessoires&Baby“ aufteilt.