Ramadan in Kamp-Lintfort : DITIB-Gemeinde verjüngt ihren Vorstand

Der neue Ditib-Vorstand: Eda Atik (Leitung Kindermosche), Büsra Uysal (Theologin), Sabri Cayan (Theologe) und Erkan Demiray (Vorsitzender). Seit 25 Jahren liegt die Haci-Bayram-Moschee an der Kattenstraße in Kamp-Lintfort. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Seit 25 Jahren liegt die Haci-Bayram-Moschee an der Kattenstraße. Zum Jubiläum verjüngte die DITIB-Gemeinde den Vorstand und renovierte die Gebetsräume. Wegen der Corona-Pandemie konnte sie nicht zum Kulturfest einladen – kurz vor dem Beginn des Fastenmonats Ramadan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Das Jahr 2020 hätte für die Diyanet-Gemeinde in Kamp-Lintfort ein besonderes werden sollen. Die türkisch-islamische Gemeinde renovierte dazu die Gebetsräume in ihrer Haci-Bayram-Moschee an der Kattenstraße 65 von Grund auf. Dort, wo sie in der Nähe von Tor Ost vor 25 Jahren ihre Heimat gefunden hat, erneuerte sie Beleuchtung, Wandvertäfelung und Teppiche. Für Samstag hatte sie zu einem Kulturfest einladen wollen, wie jedes Jahr im Frühjahr kurz vor oder nach dem Fastenmonat Ramadan, der in diesem Jahr am Freitag beginnt. Außerdem wollte die Gemeinde bei der Eröffnung der Landesgartenschau dabei sein, bei der sie mit den christlichen Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften in den „Garten Eden“ eingebunden ist. Doch in der Coronazeit ist alles anders, und die türkisch-islamische Gemeinde feiert ihren Geburtstag auf andere Art.

„Gottesdienste und gemeinsame Gebete sind zurzeit nicht erlaubt“, berichtet Erkan Demiray. „Deshalb filmen wir unseren Hoca Sabri Cayan. Wir stellen die Gebete ins bei Facebook ein.“ Der Vorsitzende der Kamp-Lintforter Diyanet-Gemeinde erläutert: „Es gibt fünf Gebete, eines zum Sonnenaufgang, zurzeit um 6.25 Uhr, eines zum Sonnenhöchststand am Mittag, 13.40 Uhr, eines am Nachmittag um 17.30 Uhr, eines am Abend zum Sonnenuntergang um 20.45 und eines in der Nacht um 22 Uhr. Die Zeiten verschieben sich jeden Tag um einige Minuten, da die Tage bis Mitte Juni länger werden. Die Gebete dauern fünf bis zehn Minuten, zusammen rund 45 Minuten am Tag. Der Hoca trägt Verse aus dem Koran vor. Außerdem ist Zeit für ein persönliches Gebet.“

Info Eingebunden im Verein „Garten Eden“ Gründung Die Gemeinde wurde 1985 auf der Michaelstraße in der Lintforter Siedlung gegründet und zog 1995 zur Kattenstraße 65 um. Sie ist Mitglied der türkisch-islamischen Union Diyanet (Diyanet Isleri Türk Islam Birligi). Ihr gehören 400 Familien mit rund 1500 Gläubigen an. Ziel der Ditip-Gemeinde Förderung des Dialogs mit anderen nicht-islamischen Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen. Sie gehört dem Theologenkreis an, wie seit 1996 alle christlichen Kirchen und frei-evangelischen Gemeinden in Kamp-Lintfort. Sie ist in den Verein „Garten Eden“ eingebunden, der auf der Landesgartenschau einen Garten der Religionen und des Gebets präsentiert.

Zu den Gebeten kommen normalerweise einige Gläubige in die Moschee, besonders an Freitagen, dem heiligen Tag der Woche der Muslime. „Dann sind 150 bis 200 Gläubige hier“, erzählt Yasar Apaydin. „Wenn der Freitag frei ist, sind es bis zu 500. Wir haben 150 Personen, die in der Gemeinde aktiv und regelmäßig da sind. Insgesamt sprechen wir 1500 Personen an.“

Der 44 Jahre alte Mitarbeiter einer Werkstatt für Behinderte in Duisburg gehört dem neunköpfigen Vorstand der Diyanet-Gemeinde an, die in Deutschland als Religionsgemeinschaft nicht den Status einer Kirche genießt, sondern als eingetragener Verein organisiert ist. Dieser Vorstand wurde zum Jahreswechsel neu gewählt, um jünger und weiblicher zu werden. Zum Beispiel hat die Gemeinde mit Büsra Uysal eine Theologin angestellt, die als Religionsbeauftragte unter anderem für religiöse Bildung und Frauen verantwortlich ist. Theologin Eda Atik ist für die Kindermoschee zuständig, die von Kindern im Kindergartenalter besucht wird. Fatih Apaydin ist Jugendleiter.

Wie Vorstandsmitglied Fikret Ceran freuen sie sich auf die Fastenzeit, die am Freitag beginnt und 29 Tage dauert. „In der Zeit kann ich einkehren und nachdenken“, sagt er. „Im Ramadan habe ich noch nie abgenommen, aber auch nie zugenommen. Essen und Trinken fallen nicht aus. Sie sind auf die Zeit nach dem Abendgebet und vor dem Morgengebet verschoben. Erstmalig beginnt der Ramadan am Freitag mit einem Gebet des Hocas, das über Lautsprecher zu hören ist. Ich denke, bis zu 100 Meter rund um die Moschee.“