Veranstaltung in Kamp-Lintfort : Die zweite Ausgabe der Herbstpartie ist in Planung

Die Premiere der „Herbstpartie“ im vergangenen Jahr stieß auf große Resonanz. Es kamen fast 10.000 Besucher. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Nach der Premiere in 2021 findet die Veranstaltung dieses Jahr vom 16. bis 18. September in den Gärten rund um Kloster Kamp statt. 150 Aussteller mit unterschiedlichen Angeboten werden erwartet.

10.000 Besucher erlebten 2021 unter Pandemiebedingungen die erste „Herbstpartie“ am Kloster Kamp. Die Resonanz war groß, deshalb will der Veranstalter Reno Müller auch dieses Jahr wieder eine „Herbstpartie“ in Kamp-Lintfort organisieren. Für den 16. bis 18. September 2022 hat der Veranstalter verschiedenste Stände mit Produkten aus den Bereichen Dekoration, Mode, Schmuck und Gartenmöbeln ausgewählt, die in den Klostergärten am Kamper Berg präsentiert werden sollen. Des Weiteren lockt die „Herbstpartie“ die Besucher mit Feinkost aus aller Welt sowie mit Künstlern und ihren Unikaten, die auch zum Verkauf stehen werden.

Die „Herbstpartie 2022“ wird am Veranstaltungswochenende freitags von 12 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr zugänglich sein, wobei der letzte Einlass um 17 Uhr möglich sein wird. Die „Herbstpartie“ findet wieder rund um Kloster Kamp statt, genauer gesagt im Areal des 1123 gegründeten Zisterzienserklosters und des um 1700 errichteten, im Stil des Barocks gebauten, Terrassengartens am Fuße des Klosters. Hinzu kommt noch das Gelände des so genannten „Alten Gartens“, welcher eine Vielfalt von Blumen und Nutzpflanzen beheimatet. Auch der neu geschaffene Paradiesgarten wird für die Herbstpartie geöffnet. Bei diesem Garten handelt es sich um den für die Landesgartenschau 2020 neu gestaltete Bereich am Kamper Berg. Rund 150 Aussteller werden vom 16. bis 18. September in Kamp-Lintfort erwartet.

Seit 17 Jahren organisiert Reno Müller mit seiner Firma solche „Lifestyle-Veranstaltungen“. Stets finden sie vor gediegener Kulisse statt, etwa dem Schloss Morsbroich in Leverkusen, der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz oder auch der Galopprennbahn Grafenberg in Düsseldorf. Dass der Veranstalter sich große Mühe gibt, eine entspannte Atmosphäre zu kreieren, merkt man zum Beispiel auf der eigens für die Veranstaltung erstellten Website, auf der er mit einem Zitat aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse, dem deutsch-schweizerischen Dichter, Denker und Maler, wirbt: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“. Auf seiner Website verspricht der Veranstalter, dass die Freiluft-Messe zukünftig jährlich wiederkehren soll.

Der Eintrittspreis zur Herbstpartie beträgt zehn Euro, wobei Kinder bis 17 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt erhalten. Ein weiterer Punkt, der wissenswert für interessierte Besucher sein dürfte, ist der Schuttlebus, der am Veranstaltungssamstag und -sonntag der „Herbstpartie“ vom Sonderparkplatz zum Gelände fährt. Dieser ist für Besucher der Veranstaltung kostenfrei.