Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort : Zechenzwerge setzen die Kohle künstlerisch in Szene

Kamp-Lintfort Unter Anleitung der Kunstpädagogin Andrea Much schufen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Zechenzwerge Bilder und Objekte zum Thema Kohle. Ihre Arbeiten präsentierten sie im Schirrhof.

„Ein nahe liegendes Thema“, wie Kita-Leiterin Desiree Reinders fand: „Kamp-Lintfort ist eine alte Bergbaustadt. Wir sind mit unserer Kita zwar jetzt zurzeit übergangsweise in der alten Niersenberg-Grundschule untergebracht, sonst aber an der Kattenstraße zu Hause. Von da aus blickt man ja direkt auf das alte Zechengelände und den Förderturm.“ Letzterer war in Andrea Muchs Projekt allerdings nur einer von vier Themenbereichen. Im Bereich Nummer eins ging es unter dem Titel „Der verschwundene Wald“ zunächst einmal um eine spannende Zeitreise zurück in die viele Millionen Jahre zurückliegenden Ursprünge unserer heutigen Kohlevorkommen. Dazu hatten die Kinder mit Hilfe von alten, vertrockneten Blättern und ganz viel grüner Farbe lebhafte Baumbilder gemalt. Im nächsten Projektbereich ging es um den späteren Bergbau. Die dabei entstandenen Bilder zeigten diesmal in Schwarz-Weiß gemalte Stollen unter Tage und darüber mit bunten Stiften dargestellte Häuser. Für die „Untertage-Szenen“ hatten sich die Kinder nicht nur alte Fotos angesehen, sondern waren zuvor auch mit ihren Betreuerinnen in dem neben dem Schirrhof befindlichen Lehrstollen gewesen. Der dritte Teil des künstlerischen Kita-Projektes hatte die dort vor allem handwerklich genutzten Geräte wie Schraubenschlüssel, Hammer, Sägen und so weiter zum Thema. „Die Werkzeuge hat uns der hiesige Bergbauverein zur Verfügung gestellt“, erklärte Desiree Reiners. „Die Kinder haben sie zunächst rundherum nachgezeichnet und die Konturen anschließend mit aus zerstoßenen Holzkohlestiften und Kleister selber hergestellter Farbe ausgefüllt. Im vierten und letzten Bereich des Projektes kamen dann die jungen Bildhauer und angehenden Architekten zum Zug. Die Aufgabe lautete, aus allerlei Verpackungsmaterialien und anderen Gegenständen einen möglichst beeindruckenden Förderturm zu basteln.