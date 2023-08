Tierschutz in Kamp-Lintfort Die Zahl der Streunerkatzen in der Stadt steigt

Fast 300 Streunerkatzen hat der Tierschutzverein mit Sitz in Kamp-Lintfort allein im Jahr 2022 in der Klosterstadt und in der Umgebung kastrieren lassen. Nachdem vor zwei Jahren die Katzenschutzverordnung für den Kreis Wesel in Kraft getreten war, war die Hoffnung der Tierschützer groß, dass damit das „Elend der Streunerkatzen zumindest verringert würde. Aber die aktuellen Zahlen dieses Jahres zeigen wieder ein trauriges Bild“, teilt der Tierschutzverein in einer Pressemitteilung mit.