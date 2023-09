Oktoberfest in Kamp-Lintfort Die Wiesn-Gaudi wird um eine Woche verlegt

Die Wiesn-Gaudi auf dem Zechenparkplatz ist kurzfristig um eine Woche verschoben worden. Das teilten die Veranstalter Mo.Event und Viva Concept am Dienstag mit. Als Begründung für die Verlegung der Oktoberfest-Veranstaltung gaben sie Verzögerungen bei der Infrastruktur an. Der Wiesn-Gaudi mit Olaf Henning findet jetzt am Freitag, 22. September, ab 18 Uhr, sowie als Frühschoppen am Sonntag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr statt. Bereits verkaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den 22. September. „Die Karten verfallen nicht. Wer am Freitag, 22. September, nicht kann, erhält das Eintrittsgeld zurück“, betonte Manfred Kant am Dienstag im Gespräch mit der RP. Das Oktoberfest-Programm ändert sich nicht.