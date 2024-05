Bunter Jahrmarkt in Kamp-Lintfort Die Vatertagskirmes ist gestartet

Am Eröffnungstag boten die Schausteller der Fahrgeschäfte die Abgabe von Fahrchips in der ersten Stunde zu 1,50 Euro an. Weiter geht es am Freitag mit einem Höhenfeuerwerk um 22.30 Uhr, am Samstag steht ein buntes Kirmestreiben auf dem Programm und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr kostenloses Kinderschminken an der Bushaltestelle Prinzenplatz. Außerdem kommen verschiedene Disney Figuren zu Besuch, die sich gerne fotografieren lassen.