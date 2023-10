Gastbeitrag: Touren in Kamp-Lintfort Wandern durch den goldenen Herbst

Vor allem Einsteiger bevorzugen Strecken, die sich nicht länger als zehn Kilometer hinziehen. Einigermaßen gut in Form schafft man rund fünf Kilometer in der Stunde – ein 10er-Ründchen ist also gut an einem Nachmittag zu schaffen. Dafür bieten sich die klassischen Rundwanderwege an, die es in jeder Stadt gibt. Sie sind durchnummeriert und mit einem A vorneweg gekennzeichnet. So führt der A1 in Kamp-Lintfort zum Beispiel vom Wanderparkplatz auf dem Kamper Berg rund fünf Kilometer über Golfplatz und Niersenberg zurück in den Kamper Wald.